Atacatorul de la bar, arestat!

In numarul de ieri anuntam ca un barbat, in varsta de 64 de ani, a atacat cu cutitul doi clienti care ieseau dintr.un ba situat pe strada Exercitiu. Cunoscut cu probleme psihice, agresorul a vrut sa se razbune pe unul dintre barbati cu care avusese o altercatie. A fost retinut sambata seara, iar duminica a fost prezentat Judecatoriei Pitesti cu propunerea arestarii preventive. Instanta a admis cererea."Admite propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti. In temeiul art. 226 alin. 1 ... citeste toata stirea