Atentie pe cine bagati in casa! Bona a furat banii si bijuteriile!

O femeie, in varsta de 36 de ani, din Stefanesti, a ajuns in arest fiind acuzata de furt. Aceasta a lucrat ca bona si ingrijitoare in casa unui pitestean. Dupa ce a capatat increderea proprietarilor, femeia a actionat. A luat, in repetate randuri diverse sume de bani si bijuterii. Astfel, in trei luni a creat o paguba de aproximativ 20.000 de lei. M.S.In ziua de 03 martie a.c., politistii Sectiei 2 Politie Pitesti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, au continuat ... citeste toata stirea