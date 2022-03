Atleta Andreea Panturoiu ataca podiumul la Campionatele Balcanice

Cea de-a 27-a editie a Campionatelor Balcanice de sala, rezervata seniorilor, se va desfasura sambata, la Istanbul. In delegatia Romaniei sunt 35 de atleti, dintre care 18 la masculin si 17 la feminin.Printre cei care vor face deplasarea in Turcia se regaseste si Andreea Talos Panturoiu, cea mai valoroasa atleta argeseana. Sportiva musceleana a revenit in competitii dupa doi ani de pauza in care a devenit mama. Argeseanca va lua startul in proba de triplusalt, obiectivul fiind o clasare pe ... citeste toata stirea