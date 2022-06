Au ars 1200 tone de deseuri in incendiul de pe Drumul 23

Aflat permanent la locul incendiului izbucnit la o societate de pe Dumul 23, joi seara, colonelul Bogdan Olar, inspector sef al ISU Arges a venit vineri cu noi informatii:"Avand in vedere dispozitivul pe care l-am desfasurat la locul interventiei am redus la cel mai mic risc posibil de a se extinde la vecinatati. Dupa cum se poate observa din zona care a ars, incendiul a fost limitat la suprafata gasita in momentul cand au ajuns fortele de interventie, astfel incat inclusiv de la operatorul ... citeste toata stirea