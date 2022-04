Au crescut exporturile, au scazut importurile

Potrivit ultimelor date furnizate de Institutul National de Statistica, in luna noiembrie 2021, la nivelul judetului Arges exporturile de marfuri in preturi FOB (preturi la frontiera tarii exportatoare) au insumat aproximativ 527,3 milioane euro, in crestere cu 95,2 millioane euro comparativ cu luna octombrie 2021 (+22,0%).Comparativ cu luna noiembrie 2020 valoarea exporturilor a crescut cu 2,5% (fiind mai mare cu 12,6 milioane euro). Ponderea semnificativa (85,1%) in valoarea totala a ... citeste toata stirea