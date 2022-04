Au devenit mame la 12 ani!

Tot mai multe minore devin mamici la varste fragede. In vreme ce alte copile de varsta lor sunt inca preocupate de jucarii, exista fete care dau nastere unor bebelusi si iau viata in piept avand responsabilitatea cresterii lor. Sunt fetite care raman insarcinate la varsta de 11- 12 ani si aduc pe lume copii cand ele insele sunt copii. In primele 3 luni din acest an, la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti au devenit mame, nu mai putin de 35 de minore.Statisticile arata ca la Maternitatea ... citeste toata stirea