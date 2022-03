Au fost premiati elevii castigatori!

De Ziua Mondiala a ApeiAnual la 22 martie este sarbatorita Ziua Mondiala a Apei, eveniment care aduce in centrul atentiei diferite aspecte legate de apa, de preocuparile si provocarile in gestionarea resurselor de apa. Tema din acest an a fost "Ape Subterane", esentiale pentru supravietuire si adaptare la schimbarile climatice.In fiecare an, Ziua Mondiala a Apei are o tema distincta. Anul acesta, la cea de-a 30-a aniversare, tema este "Ape subterane", cu accent pe rolul vital al acestei ... citeste toata stirea