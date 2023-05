In dimineata zilei de 19 mai, politistii din cadrul Politiei Municipiului Pitesti au fost sesizati cu privire la faptul ca in comuna Bradu, intr-o zona relativ compacta, persoane necunoscute ar fi patruns in curtea mai multor locuinte, si ar fi incercat sa sustraga sau ar fi sustras bunuri din autovehicule.Ca urmare a sesizarii, politistii Sectiei de Politie Rurala Albota, impreuna cu specialisti criminalisti din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Arges, au efectuat cercetarea locului ... citeste toata stirea