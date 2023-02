Au furat din magazine produse de 4.000 de lei!

In ziua de 02 februarie a.c., politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Leordeni au continuat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt, si au retinut un tanar de 21 de ani, din Merisani, anunta IPJ Arges.Din cercetari s-a stabilit ca, in cursul zilei de 31 ianuarie a.c., tanarul, impreuna cu trei tinere de 19, 23, respectiv 19 ani, din Merisani, ar fi sustras produse alimentare si nealimentare din trei magazine din Leordeni si Topoloveni, in ... citeste toata stirea