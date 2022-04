Au furat doua masini, pe una au distrus-o!

Dupa ce au furat doua masini, doi tineri din comuna Berevoesti, vor fi trimisi in judecata, cercetarile fiind finalizate. Acestia risca pedepse cu inchisoarea de la 1 la 5 ani. Unul este cercetat in mai multe dosare, tot pentru furt.Dosarul a fost instrumentat de Sectiei de Politie Rurala Schitu Golesti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung pentru savarsirea infractiunilor de furt calificat, furt in scop de folosinta si conducere fara drept, va fi trimis la ... citeste toata stirea