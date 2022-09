Au furat kilograme de aur si un seif!

Doi cunoscuti spargatori au ajuns in arest miercuri dupa ce la locuintele lor au fost facute perchezitii. Acestia sunt banuiti ca ar fi furat din case de amanet sau societati, bunuri in valoare de peste 400.000 lei. Cei doi sunt principalii suspecti si in spargerea comisa la sediul Hidro Arges, in urma cu putin timp, cand a fost furat seiful. Indivizii sunt condamnati, in prima instanta, la cate 5 si 6 ani de inchisoare pentru alte spargeri, dar au declarat apel. Magistratii au inlocuit masura ... citeste toata stirea