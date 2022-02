Au furat lingouri de aluminiu de 1 milion de euro

Doi argeseni au dat un tun de peste un milion de euro, cu complicitatea soferului unei firme de transporturi din judet. Acestia au incarcat tiruri cu lingouri de aluminiu sau deseuri neferoase pe care ar fi trebuit sa le transporte in Bulgaria, Croatia si Romania dar nu le-au dus la destinatie. La aproximativ 8 ani de la comiterea faptei, cei trei vor fi trimisi in judecata pentru inselaciune sub forma continuata.Din cercetarile politistilor Serviciului de Investigare a Criminalitatii ... citeste toata stirea