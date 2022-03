Au furat masinile din curtile oamenilor

Doi cetateni din comuna Berevoesti au ramas fara masini dupa ce hotii au intrat, in timpul noptii, in curte si le-au furat. Ambele autovehicule au fost gasite. Prima a fost abandonata dupa ce faptasii au ajuns in sant si au avariat-o.Primul autoturism furat este un Volkswagen. Hotii au intrat in curte, in noaptea de 8 spre 9 martie, si au gasit masina cu portiera descuiata si cheile in contact. Nu au rezistat unei astfel de "invitatii". Au plecat cu masina din satul Gamacesti, dar nu au ajuns ... citeste toata stirea