O banca a fost furata din curtea Colegiului National "Dinicu Golescu" din Campulung si asezata in fata unei case din apropiere, de pe strada Tabaci. O patrula de jandarmi a gasit-o si a recuperat-o. Directorul unitatii de invatamant, Maria Magdalena Dorcioman, a transmis pe contul sau de socializare un mesaj prin care le multumeste si ii felicita pe jandarmi. M.S."Echipajul de jandarmerie care se afla in exercitarea atributiilor de serviciu in Campulung, zona Tabaci, a observat in data de 10 ... citeste toata stirea