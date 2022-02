Au furat startul masurilor de relaxare. Zeci de sanctiuni, intr-o singura zi, in Pitesti

In perspectiva anuntatelor masuri de relaxare, multi pitesteni au uitat cu totul de restrictii. Intr-o singura zi, in Pitesti au fost aplicate 25 de sanctiuni. Practic, una din 10 verificari s-a incheiat cu o constatare a nerespectarii masurilor de prevenire si limitare a infectarii cu Sars-Cov-2. In ultimele 24 de ore, Pitestiul a fost "campionul', judetului la nerespectarea masurilor de prevenire si limitare a infectarii cu virusul Sars-Cov-2. Joi (17 februarie). Politistii din cadrul ... citeste toata stirea