Echipa de handbal a CS Dacia Mioveni 2012 a suferit in acest week-end, o noua infrangere in Liga Florilor. Alb-albastrele au cedat, pe propriul teren, in fata SCM Rm Valcea, formatie mult mai valoroasa, insa gazdle au iesit cu fruntea sus de pe teren , dupa un joc bun, diferenta la final final fiind de doar 3 goluri, in conditiile in care adversara avea pana acum o medie de 35 de goluri marcate, pe meci.Spre deosebire de celelalte partide jucate pana acum, argesencele au marcat mult mai multe ... citeste toata stirea