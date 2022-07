Au inceput lucrarile pentru modernizarea a trei locuri de joaca

In cateva luni, mai multe locuri de joaca din Pitesti isi vor schimba complet aspectul. Pe perioada in care se desfasoara lucrarile, utilizatorii acestor spatii sunt rugati sa evite accesul in aceste zone pentru a evita accidentarea, in special a copiilor.Primaria Municipiului Pitesti, prin Administratia Domeniului Public, modernizeaza urmatoarele spatii/locuri de joaca pentru copii: cartier Prundu - strada Horia, Closca si Crisan, bl. B 16-B17; cartier Prundu - strada Cornel Chiriac, bl. ... citeste toata stirea