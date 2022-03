Au inceput olimpiadele scolare, faza judeteana

In ultimii doi ani nu s-au tinut aceste concursuri din cauza pandemieiSi in acest week-end se vor desfasura in Arges, Olimpiadele Scolare Nationale, faza judeteana. Calendarul a fost intocmit de Inspectoratul Scolar Judetean Arges, dupa ce Ministerul Educatiei a anuntat datele de disputare a fazelor nationale.La nivelul judetului Arges sunt in total 56 de olimpiade, care se vor desfasura pana pe 27 martie. Desi disciplinele care se invata in scoli si licee sunt mai putine, se organizeaza ... citeste toata stirea