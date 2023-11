Ieri, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges au continuat activitatile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, privind savarsirea infractiunilor de fals intelectual, inselaciune, tentativa la inselaciune, fals in declaratii si fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata, si au retinut trei barbati, dintre care doi de 32 si 31 de ani, din Pitesti, respectiv de 28 de ani, din Micesti.Din ... citeste toata stirea