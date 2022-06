Au luat fonduri europene cu acte false

O societate din comuna Calinesti, administratorul si doi angajati au intrat in atentia procurorilor DNA Pitesti dupa ce au obtinut fonduri nerambursabile. Anchetatorii au dispus trimiterea lor in judecata stabilind inculpatii ca au depus documente false la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (A.F.I.R.) ca sa obtina finantarea.In rechizitoriul intocmit, procurorii au precizat: "In contextul implementarii a doua proiecte intitulate "Infiintare sera de legume cu sistem de irigatii" si ... citeste toata stirea