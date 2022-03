Au murit dupa petrecere!

Trei persoane au fost gasite decedate intr-o casa, recent construita, in comuna Bradu. Un barbat in varsta de 44 de ani si doua surori, una de 17 ani, cealalta de 18 ani, tot din Pitesti. Tragedia a fost descoperita de cumnatul barbatului care a mers la Bradu sa vada ce se intampla, ingrijorat fiind ca nu-i raspundea la telefon. Inainte de nenorocire in casa a avut loc o petrecere. O parte dintre invitati au plecat iar cei trei, ramasi, au murit intoxicati cu monoxid de carbon.Imobilul ii ... citeste toata stirea