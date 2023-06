FC Arges - Dinamo Bucuresti, sambata, ora 21.00, Digi Sport, Prima Sport, Orange SportUltimul meci de totul sau nimic pentru echipa fanion a judetului! FC Arges si Dinamo Bucuresti se vor intalni sambata, de la ora 21.00, la Mioveni, in mansa retur a barajului pentru mentinere/promovare in Liga I. Dupa esecul rusinos din mansa tur, scor 1-6 , pitestenii trebuie sa remonteze handicapul de cinci goluri pentru a continua si in sezonul viitor in primul esalon. M.D.Pitestenii trebuie sa faca tot ... citeste toata stirea