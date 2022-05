Au ratat calificarea in finala Cupei!

FC Arges a ratat calificarea in finala Cupei Romaniei dupa ce a pierdut cu 0-1 si mansa retur a semifinalelor competitiei. Unicul gol al partidei disputata miercuri seara pe Arena din Trivale fost marcat de Achim din penalty, cu sase minute inainte de finalul timpului regulamentar.Dupa o prima repriza echilibrata in care ambele echipe si-au trecut in cont ocazii de gol, alb-violetii au avut sansa de a deschide scorul imediat dupa pauza. In minutul 48, Cristi Dumitru a obtinut un penalty, insa ... citeste toata stirea