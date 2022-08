Au ratat penalty si un punct in prelungiri!

CS Mioveni se putea intoarce cu un punct din deplasarea de la Severin, acolo unde Universitatea Craiova s-a impus la limita, cu 1-0. Galben-verzii au avut insa sansa lor sa obtina un punct, dat Antal a ratat penalty in prelungirile jocului.Galben-verzii au facut un joc destul de bun, ridicandu-se la nivelul echipei care a terminat pe 3 anul trecut si care ne reprezinta in Conference League, dar au avut si ghinion, sau mai bine zis neinspiratie in fata portii. Astfel, au fost ajutati de VAR, ... citeste toata stirea