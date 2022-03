Au scazut inmatricularile auto

In luna februarie 2022, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -6.7% fata de februarie 2021, atingandu-se un nivel de 719.465 unitati.Astfel, pe primele doua luni din 2022 au fost inmatriculate un numar de 1.401.960 unitati, o scadere cu -6.4% fata de perioada similara din 2021. Au fost inregistrate cresteri ale inmatricularilor de autoturisme noi comparativ cu ianuarie 2021 in Germania (+5.6%) si Spania (+4.2), in timp ce Italia (-21%) si Franta (-15.7%) au ... citeste toata stirea