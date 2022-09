Au scazut inmatricularile de masini noi si SH

Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut in luna august cu 22.26% fata de august 2021, atingand un volum de 12.538 unitati.Pe primele opt luni din 2022, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 83.349 unitati, in crestere cu 5.08% fata de perioada similara din 2021, respectiv 79.320 unitati. In ceea ce priveste autoturismele second hand inmatriculate pentru prima oara in Romania, volumul acestora a atins in august 2022 cifra de 28.048 unitati, o scadere de 19.46% ... citeste toata stirea