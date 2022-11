Au sosit pachetele cu alimente pentru persoanele nevoiase

De astazi va incepe distribuirea pachetelor cu alimente destinate persoanelor vulnerabile. Primele localitati in care beneficiarii vor intra in posesia acestora sunt: Campulung, Rucar, Mioarele si Boteni. Aproximativ 40.000 de argeseni vor primi pachete care contin aproximativ 25 de kilograme de alimente."39.871 de pachete cu alimente vor ajunge la argesenii cu venituri mici sau in situatii critice. Fiecare pachet are o greutate de 25 de kilograme si contine alimente de baza: faina, malai, ... citeste toata stirea