Au terminat turul campionatului cu o remiza!

CS Mioveni nu a reusit duminica decat o remiza cu FC Botosani, desi a avut meciul in mana. Galben-verzii au dominat, au ratat ocazii multe, au avut un gol anulat si au jucat in ultimele 25 de minute in superioritate. Acesta a fost ultimul joc al turului de campionat, iar echipa antrenata de Flavius Stoican va incepe returul de pe ultimul loc al clasamentului, acolo unde a acumulat decat 8 puncte.Cu FC Botosani, argesenii trebuiau sa castige, pentru a nu pierde contactul cu celelalte echipe, ... citeste toata stirea