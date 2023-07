Un accident mai putin obisnuit a avut loc la Mozaceni, vineri dupa-amiaza. Un autoturism Audi, in care se aflau doua persoane, a fost strivit dupa ce dintr-un alt autovehicul, aflat in timpul mersului, au cazut niste profile metalice. Componentele din fier, de mari dimensiuni, au aterizat pe partea din fata a autoturismului. Din aceasta cauza, soferul Audi-ului a pierdut controlul volanului si a ajuns cu autoturismul in sant."Pompierii de la Punctul de Lucru Stolnici si Sectia Costesti ... citeste toata stirea