Autostrada Pitesti - Sibiu legata de cea spre Brasov

Anuntul de participare pentru proiectarea si executia tronsonului 1 din Autostrada Sibiu - Fagaras (14,25 km) a fost publicat zilele trecute in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).Acest lucru s-a intamplat, dupa ce au fost lansate in licitatie si celelalte trei tronsoane. Conectarea oraselor Sibiu si Brasov prin autostrada este ceruta si de mari companii, cu afaceri in cele doua orase din Ardeal. Obiectul contractului ... citeste toata stirea