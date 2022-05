"Autosuficienta si relaxarea, meteahna fotbalistului roman!"

FC Arges trece printr-o criza acuta de rezultate in play-off-ul Ligii I. Echipa de fotbal a Pitestiului a obtinut doar o singura victorie in cele sapte partide disputate in aceasta faza a competitiei. Alb-violetii au incasat zece goluri in partidele cu Farul Constanta, Universitatea Craiova si FCSB, fara sa marcheze niciunul. Aceste rezultate nu au fost pe placul suporterilor suporterilor argeseni care si-au exprima nemultumirea fata de jocul prestat de favoriti. Nemultumirile fanilor ii ... citeste toata stirea