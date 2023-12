In contextul sarbatoririi Zilei Nationale a Romaniei, astazi, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Arges a avut loc festivitatea de avansare in gradul militar urmator, inaintea expirarii stagiului minim in grad, a unui numar de 26 de jandarmi, pentru modul de executare a misiunilor si indeplinirea exemplara a atributiilor de serviciu, anunta IJJ Arges. M.S.Astfel, 4 ofiteri si 22 de subofiteri au primit o tresa in plus pe epoleti, intr-un cadru festiv, de la inspectorul sef, colonel ... citeste toata stirea