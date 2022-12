Avansari in grad la Politie!

Cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei - 1 Decembrie 2022, 74 de politisti argeseni au fost avansati in gradul profesional urmator, inaintea indeplinirii stagiului minim."Prin Dispozitia Sefului Inspectoratului de Politie Judetean Arges, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei - 1 Decembrie, pentru merite deosebite in activitatea profesionala, un numar de 74 de politisti din cadrul inspectoratului, au fost avansati in gradul profesional urmator, inaintea indeplinirii stagiului minim.In cadrul ... citeste toata stirea