In ziua de 05 octombrie a.c., politistii din cadrul Biroului Protectia Animalelor Arges au continuat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, in care se efectueaza cercetari privind savarsirea infractiunii de schingiuirea animalelor, conform art. 25, alin.3, lit.b din Legea 205/2004 privind protectia animalelor.In baza autorizarii din partea instantei competente, politistii au efectuat o perchezitie, la locuinta unei femei de 57 de