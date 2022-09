"Avem talent, iar increderea e mare"

Farul Constanta este noul lider al Superligii dupa ce a invins duminica, la Ovidiu, scor 3-0, pe FC Arges, in etapa cu numarul 10 din prima liga.Desi constantenii s-au impus la scor de neprezentare, antrenorul Gheorghe Hagi nu a fost pe deplin multumit de evolutia elevilor sai: "Am jucat bine, eu zic ca am pregatit bine meciul, am inceput extraordinar, am marcat, apoi am avut 20 de minute in care ne-am pierdut. Exista potential sa fie si mai bine. Am construit bine, avem jucatori care erau ... citeste toata stirea