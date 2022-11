Aviz favorabil de la minister pentru Stadionul Nicolae Dobrin

La Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, au fost dat avize favorabile pentru Sala Polivalenta si Stadionul "Nicolae Dobrin"."Am participat, in aceasta dimineata (n.r marti), in CTE final, la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei. Clarificarile depuse au fost acceptate si avizul favorabil a fost dat in unanimitate pentru ambele obiective de investitii, respectiv Sala Polivalenta si Stadionul "Nicolae Dobrin"! Multumesc ... citeste toata stirea