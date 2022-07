Azi si luni, se fac inscrieri la Liceul Iulia Zamfirescu

Elevii declarati admisi in urma repartizarii de ieri, in clasa a IX-a, anul scolar 2022-2023 la Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu Mioveni au doar doua zile la dispozitie sa se inscrie.Astfel, acestia vor depune dosarele de inscriere la Comisia de Inscriere Liceu in zilele de: # Vineri, 15 iulie 2022, interval orar 9 -14 # Luni, 18 iulie 2022, interval 9 - 14. Locatia unde trebuiesc depuse dosarele este # sala 3 - profil uman (filologie, stiinte sociale), intrarea B si # sala 4 - profil real ... citeste toata stirea