Bacalaureat 2022 Arges. Peste 4.200 de candidati s-au inscris la sesiunea de vara

Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2022 a inceput luni, 6 iunie, cu probele de evaluare a competentelor, programate in intervalul 6 - 16 iunie. In Arges, peste 4.200 de candidati s-au inscris la examenul maturitatii. Un numar de 4.246 de candidati s-au inscris, in Arges, la sesiunea din vara a examenului de Bacalaureat 2022. Ar fi putut fi mai multi, pentru ca, la nivel judetean, peste 5.100 de absolventi din seriile curenta si trecute indeplineau conditiile pentru inscriere. ... citeste toata stirea