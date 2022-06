Baiat de 16 ani, prins cu droguri!

Actiunile privind depistarea traficantilor si a consumatorilor de droguri au continuat si in acest weekend. Oamenii legii au mers in cluburi, in baruri in cautarea celor care incalca legea. De asemenea politistii au facut testari cu aparatul Drugtest la mai multi soferi aflati in trafic. Patru tineri din comuna Bughea de Sus au fost prinsi avand asupra lor doua folii de cannabis.In acest weekend oamenii legii au facut controale in toate orasele judetului, in baruri, in cluburi sau in trafic. ... citeste toata stirea