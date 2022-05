Barajul Rausor, constructia pusa in anii '70-'80 in calea apelor, a transformat o zona de vai si viroage intr-o minunatie

Barajul Rausor, unul dintre cele mai inalte baraje din Romania, este o constructie impresionanta care, impreuna cu lacul de acumulare botezat identic, reprezinta un reper turistic in sine. Dincolo de splendoarea la care si-au dat concursul natura si mana omului sta insa importanta hidrotehnica a obiectivului. La poalele Masivului Iezer-Papusa, intr-o zona uimitoare in fiecare anotimp, sta in calea apelor, barajul Rausor. Minuni nu ale naturii, ci ridicate de mana omului, cele doua obiective ... citeste toata stirea