Ion Georgescu, un barbat, in varsta de 85 de ani, din Stalpeni, a disparut de acasa luni seara, in jurul orei 21.00. A fost cautat de zeci de oameni, voluntari, jandarmi si politisti. A fost gasit in aceasta dimineata. M.S.Pentru cautarea barbatului, au fost mobilizate aproximativ 50 de persoane.Politisti, jandarmi, pompieri si voluntari au desfasurat activitati de cautare, inclusiv pe parcursul noptii trecute.Pentru identificarea barbatului s-au folosit drone, cainele de urma si camera cu ... citeste toata stirea