Politistii din cadrul Politiei Municipiului Campulung desfasoara cercetari, in urma sesizarii referitoare la plecarea voluntara a numitului BUDREA ION, de 65 de ani, care a plecat de la domiciliul sau, din Balilesti, in cursul zilei de astazi, 31 octombrie a.c., si nu a mai revenit, transmit reprezentantii IPJ Arges.Barbatul sufera de afectiuni medicale si a mai fost plecat in trecut, fiind gasit pe raza municipiului Pitesti.Semnalmente: aproximativ 1,70 m inaltime, 75 de kg, ochi caprui. ... citeste toata stirea