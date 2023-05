Accident deosebit de grav, in comuna Stolnici, la calea ferata. Un barbat, in varsta de 51 de ani, se afla in stare critica dupa ce a cazut pe sine. Valerica R., din comuna Harsesti, se afla la circa 300 de metri de gara Stolnici. Se pare ca omul a vrut sa traverseze in apropierea unui pod. A cazut, s-a lovit cu capul de un trifon (n.r. suruburi de forma speciala, cu filet triunghiular folosit pentru fixarea sinelor pe traverse) si a ramas inconstient. Desi initial s-a spus ca victima, un ... citeste toata stirea