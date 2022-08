Barbat inconstient la strandul Trivale

Un barbat, in varsta de 73 de ani, a fost gasit in stare de inconstienta ieri, in bazin, la Strandul Trivale, din Pitesti. Dupa resuscitare, pitesteanului i-a revenit pulsul si a inceput sa respire, dar era in coma. La inchiderea editiei noastre, acesta era la Camera de Primiri Urgente, intubat in curs de resuscitare."Politistii Sectiei 3 Politie Pitesti au fost sesizati prin Serviciul National Unic Apeluri de Urgenta 112 cu privire la faptul ca un barbat a fost gasit in stare de inconstienta ... citeste toata stirea