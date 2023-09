In aceasta dimineata, in jurul orei 08.00, un politist local a depistat in parcul de langa Primaria Pitesti, o persoana cazuta, in stare de inconstienta. Politistul local i-a acordat primul ajutor si a anuntat ambulanta prin Serviciul Unic de Urgenta 112. In scurt timp, barbatul a fost preluat de un echipaj SMURD pentru un control medical amanuntit. M.D.Acest material este proprietatea site-ului curier.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea link-ului catre ... citeste toata stirea