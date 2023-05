Un barbat in varsta de 64 de ani, a murit vineri dupa-amiaza in comuna Harsesti dupa ce a fost surprins de un zid care s-a daramat. Omul voia sa demoleze o casa batraneasca si mai avea un singur perete de daramat, iar acesta a cazut peste el. Sotia victimei a fost cea care a sunat la 112 si a cerut ajutor. Cand au ajuns echipele de salvare la fata locului, barbatul era in stop cardio-respirator. Manevrele de resuscitare nu au avut succes. Omul se mutase de putin timp la tara, in gospodaria ... citeste toata stirea