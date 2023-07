Un accident rutier soldat cu moartea unui barbat in varsta de 74 de ani, din Costesti a avut loc luni la Parvu Rosu. Barbatul se afla la volanul unei masini care s-a rasturnat. Era singur in autoturism. M.S."Fortele de interventie ajunse la locul solicitarii au identificat in interiorul autoturismului o persoana incarcerata, pentru care a fost necesara executarea manevrelor de descarcerare.Este vorba despre o victima de sex masculin, in varsta de aproximativ 73 de ani, pentru care, din ... citeste toata stirea