Barbat prabusit de la etajul X!

Un barbat a fost gasit mort, prabusit pe caldaram in apropierea unui bloc din zona CNCD. Cercetarile au stabilit ca victima este un locatar, in varsta de 62 de ani, al imobilului. O prima ipoteza a mortii sale este ca omul s-a aruncat in gol de la etajul X, unde locuia. M.S."In dimineata zilei de 04 martie a.c., in jurul orei 06.00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Pitesti au fost sesizati cu privire la faptul ca, un barbat a fost gasit cazut pe trotuarul din fata blocului unde ... citeste toata stirea