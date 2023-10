Un spectator care asista la Trofeul Campulung, ultima etapa din cadrul Campionatului National de Viteza in Coasta, a fost accidentat de o masina de concurs. M.D.Barbatul a fost stabilizat de personalul medical de la Spitalul Municipal Campulung si, in aceste momente, este asteptat sa soseasca un elicopter SMURD pentru a-l transfera la un spital din Capitala.Va reamintim ca in a treia mansa de antrenamente, intr-un viraj de stanga, Claudiu Ciuca, pilotul cu numarul de concurs 83, a franat ... citeste toata stirea