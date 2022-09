Barbatul agresiv a ajuns in arest!

O femeie, din Mioveni, a avut parte de o relatie cu multe tensiuni, agresiuni si jigniri. Cand nu a mai acceptat, s-au despartit dar partenerul sau de viata a continuat sa-i faca viata un calvar. Duminica si luni, barbatul a exagerat, fiind cu mult mai violent ca de obicei. A ajuns in arest! Individul este cunoscut cu un astfel de comportament. Si cum un necaz nu vine niciodata singur, ieri, in timp ce se afla in arest, barbatul a mai primit o veste proasta. A fost trimis in judecata, intr-un ... citeste toata stirea